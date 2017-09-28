Как Хью Хефнер создал империю Playboy
Основатель знаменитого журнала ушел из жизни на 92 году
Сегодня в Лос-Анджелесе на 92 году жизни умер издатель, создатель империи Playboy Хью Хефнер. Как сообщают родственники, он скончался естественной смертью. На фото: Хью-Хэфнер с bunny-girl (девушкой Playboy) на вечеринке в своем ночном клубе в Чикаго, 1961 г.
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Первый номер Playboy с тогда еще неизвестная широкой публике Мерилин Монро на обложке Хефнер создал в своей квартире в Чикаго в 1953 г. В первом номере издатель заявлял: «Если вы мужчина, предпочитающий высококлассные развлечения и шутки, Playboy создан для вас», – пишет немецкое издание Dei Zeit
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Выпуск первого номера американского издания обошелся Хефнеру в $8000, он вышел тиражом 70 000 экземпляров, три четверти которого было продано за первую неделю. В течение года тираж журнала вырос до 200 000 экземпляров, пишет Die Zeit. Первый выпуск российского издания Playboy вышел в 1995 г. (на фото). С февраля 2017 г. прежде ежемесячный журнал стал выходить четыре раза в год
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Хью Хефнер родился 9 апреля 1926 г. в Чикаго, Playboy он решил выпускать после увольнения из Esquire. Тираж журнала увеличивался с первого номера и достиг пика - более 7 млн - в 1972 г. На фото: Хефнер с фотоснимками для Playboy, 1961 г.
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Одной из идей Хефнера было сочетание фотографий обнаженных девушек и качественной литературы. В разные годы в журнале публиковались Владимир Набоков, Джон Апдайк, Курт Воннегут и Том Клэнси, среди интервьюируемых были не только актеры и музыканты, но и политики и писатели. На фото: Хефнер с девушкой Playboy в Голливуде, 1980 г.
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Развивая империю Playboy, Хефнер решает открыть ночной клуб. Первый появился в 1960 г. в Чикаго, позже они появились в Майами, Новом Орлеане и Нью-Йорке. Билет (ключ) в перый клуб стоил $25 долларов. На фото: Хью Хефнер на кастинге девушек для Playboy (bunny-girl)
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Первый раз Хефнер женился в1949 г. на Милдред Вилльямс, их брак продлился 10 лет. Второй раз он женился спустя 30 лет на модели Кимберли Конрад, с которой проживет также 10 лет. В декабре 2010 г. 84-летний Хефнер объявил о помолвке с 25-летней моделью Playboy Кристал Харрис, но свадьба состоялась только в 2012 г. На фото: Хефнер на вечеринке Playboy в Лос-Анджелесе
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Хефнер в салоне частного самолета Ill. Dubbed the Hare Jet стоимостью $5,5 млн, оформленного в стилистке особняка Playboy
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С 2000 года Хью Хефнер (на фото в 1999 г.) жил в своём особняке The Playboy Mansion с 7 девушками в возрасте от 18 до 28 лет. В 2016 г. он продал его за $100 млн с условием, что останется там жить до смерти. СМИ писали, что Хефнер оценивал его поместье в $200 млн, но даже проданный вдвое дешевле The Playboy Mansion стал самым дорогим объектом недвижимости, купленным в 2016 г. Практически одновременно с продажей особняка Хефнер решил выставить на продажу издательский дом Playboy Enterprises, WSJ тогда оценила его стоимость в $500 млн
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Также своеобразным брендом Хефнера стал красный бархатный халат, в котором он часто позировал фотографам. На фото: Хефнер в Playboy Mansion в 2011 г.
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