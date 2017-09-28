Как Хью Хефнер создал империю Playboy

Laurent Rebours / AP

С 2000 года Хью Хефнер (на фото в 1999 г.) жил в своём особняке The Playboy Mansion с 7 девушками в возрасте от 18 до 28 лет. В 2016 г. он продал его за $100 млн с условием, что останется там жить до смерти. СМИ писали, что Хефнер оценивал его поместье в $200 млн, но даже проданный вдвое дешевле The Playboy Mansion стал самым дорогим объектом недвижимости, купленным в 2016 г. Практически одновременно с продажей особняка Хефнер решил выставить на продажу издательский дом Playboy Enterprises, WSJ тогда оценила его стоимость в $500 млн

9/10