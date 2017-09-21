Скончалась самая богатая женщина в мире

На 95-году жизни скончалась дочь основателя LʼOréal Лилиан Бетанкур, пишут французские СМИ со ссылкой на заявление родственников. Бетанкур умерла 21 сентября.

В 2016 г. она была богатейшим человеком Франции с состоянием более 30 млрд евро по версии Forbes. В 2017 г. журнал признал ее самой богатой женщиной мира, ее состояние оценивалось в 39,5 млрд евро (14-е место в рейтинге богатейших людей мира).

Бетанкур родилась в 1922 г. Ее отец Эжен Шюлле основал LʼOréal в 1909 г.