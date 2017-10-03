В АТОР обвинили авиационные власти в проблемах «ВИМ-авиа» и туроператоров

В России несколько авиакомпаний могут повторить пример разорившейся «ВИМ-авиа», заявил директор ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко. Его цитирует «Интерфакс». По его словам, авиация признала, что «в очереди» за «ВИМ-авиа» стоят и другие перевозчики.

Считается, что в группе риска есть несколько чартерных компаний, сказал Осауленко, не назвав их. Их крайне негативно оценивают авиационные власти, к ним есть достаточно много вопросов, но как эти вопросы решать - власти пока не знают, добавил он.

Ситуацию в будущем могут поменять меры, которые сейчас прорабатываются вместе с туроператорами, считает Осауленко. Он полагает, что после банкротства «Трансаэро» авиационные власти должны были предпринять аналогичные действия по регулированию в законодательстве, какие были предприняты в туристической отрасли после серии банкротств туроператоров в 2014 г.

Директор «Турпомощи» призвал туристические компании сообщать в ассоциацию и Ростуризм о проблемах с авиакомпаниями - к примеру, об отказах выписывать обратные билеты туристам.

«ВИМ-авиа» прекратила чартерные перевозки 25 сентября из-за нехватки денег. Последние 400 туристов, чей вылет в Россию задержался из-за отмены рейсов авиакомпании, вылетят домой 3 октября, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, завершается вывоз тех клиентов «ВИМ-авиа», которые были вынуждены продлить отдых из-за проблем у перевозчика. За границей остаются еще 10 500 россиян, которые продолжают отдыхать, как планировали. Последних туристов, вылетевших из России рейсами этой авиакомпании, вернут на родину в 20-х числах октября, добавила она.

По оценке АТОР, совокупные потери туроператоров в этой ситуации составят около $7 млн. Пассажиров «ВИМ-авиа» возвращают в Россию за счет туристических компаний. Только «TUI Россия» 2 октября сообщила о потерях в $2 млн, цитирует «Интерфакс». Окончательная оценка затрат туроператоров будет сделана в конце октября, добавила Ломидзе.

«Самый большой вопрос - это те туристы, которые остались без отдыха. Точных данных об их количестве нет. Но через неделю у нас будут точные данные о них. Большая часть тех, у кого были путевки на "ВИМ-авиа", будут доставлены на отдых рейсами других авиакомпаний за счет туроператоров», - сказала она.

«Рынок понес большую потерю из-за того, что федеральные органы власти, ответственные за авиаотрасль, создали такие методы работы, - объяснила исполнительный директор АТОР. - Крайним оказался рынок: чтобы не подставлять клиентов, туроператоры взяли потери на себя. Думаю, что никто это возмещать не будет. Будут предприняты какие-то действия со стороны туроператоров, чтобы в рамках судебной практики вернуть средства, но думаю, что это маловероятно».