Соколов признал, что судьба «ВИМ-авиа» находится в руках кредиторов

Долги «ВИМ-авиа» перед кредиторами превышают 10 млрд руб., дальнейшая судьба перевозчика в руках кредиторов. С таким заявлением выступил министр транспорта России Максим Соколов.

По его словам, около 7 млрд руб. «ВИМ-авиа» должна финансовым организациям, еще 1,5 млрд руб. - аэропортам и органам организации воздушного движения и не менее 3 млрд руб. компания должна выплатить иностранным аэропортам. Соколов при этом не исключил претензий со стороны лизинговых компаний.

«Лизинговые компании пока не предъявили претензий, поскольку с пониманием относятся к той фазе операции, которая идет по вывозу туристов и пассажиров, но, очевидно, тоже будут иметь претензии», — сказал министр, добавив, что оперативный штаб помимо оперативных расходов выплачивает еще зарплату сотрудникам.