Дворкович рассказал об интересе инвесторов к «ВИМ-авиа»

Дальнейшая судьба «ВИМ-авиа» пока неизвестна, но есть инвесторы, рассматривающие возможность покупки авиакомпании с долгами, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

По его словам, «эта работа завершится в ближайшие дни по результатам анализа».

Работа с кредиторами авиакомпании по отсрочке погашения различных платежей уже ведется, добавил Дворкович. Также решается вопрос с погашением задолженностей по зарплатам перед пилотами, стюардессами и другими членами экипажей, которые обслуживают соответствующие рейсы, отметил он.

Медведев заявил, что проблема с перевозкой пассажиров авиакомпании «ВИМ-авиа», рейсы которых были задержаны, должна быть разрешена до конца. «Что же касается подготовки нормативного акта, то также нужно работать, как можно быстрее. Как только проект будет подготовлен, доложите мне лично», - сказал Медведев.

Дворкович сообщил, что в течение двух недель будет подготовлен законопроект, ужесточающий требования к авиакомпаниям, для предотвращения ситуаций, подобных той, которая произошла с «ВИМ-авиа».