В РФПИ надеются на допуск российских компаний на саудовский рынок благодаря Saudi Aramco

Совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Saudi Aramco займется инвестициями в нефтесервис, это позволит российским компаниям получать контракты в королевстве. Как передает «Интерфакс», это на российско-саудовском инвестиционном форуме заявил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, фонд «будет инвестировать не только в перспективные российские нефтесервисные компании». «Мы надеемся, что Saudi Aramco со своим успешным бизнесом будет давать контракты российским компаниям и наши компании получат доступ на рынок королевства», - добавил руководитель РФПИ.

Он отметил, что две страны только начинают совместные проекты. Первые одобренные сторонами девять проектов специально были отобраны из «более консервативных», отметил он. «Таким образом, саудовские компании начинают больше понимать Россию и российскую индустрию и вкладывать более значимые средства», - сказал Дмитриев.