«ВИМ-авиа» завершила активную фазу перевозок пассажиров

Авиакомпания «ВИМ-авиа» завершила в воскресенье активную фазу перевозок пассажиров. 7 октября перевозчик выполнил восемь рейсов и отправил домой 839 человек. Об этом информирует Минтранс России.

В субботу авиакомпания выполняла полеты из городов Римини и Брюссель во «Внуково», а также из «Внуково» в Магадан и китайский Сиань, отмечает ведомство. На воскресенье у «ВИМ-авиа» назначено еще шесть рейсов.

Министерство добавило, что до 15 октября компания будет выполнять единичные регулярные рейсы, в основном в города Дальнего Востока.

25 сентября авиакомпания объявила о прекращении чартерных программ в связи с недостатком оборотных средств. Она также сообщила о приостановке обслуживания в аэропортах. Билеты перевозчика на тот момент уже купили почти 200 000 пассажиров. За границей с билетами компании оказались почти 39 000 пассажиров, напоминает «Интерфакс».