«Аэрофлоту» поручили вернуть 40 членов экипажа «ВИМ-авиа» из Малайзии и Саудовской Аравии

«Аэрофлоту» до конца недели поручено решить вопрос с возвращением членов экипажей перевозчика «ВИМ-авиа» из Саудовской Аравии и Малайзии, сообщили в Росавиации.

«Кризисная финансово-экономическая ситуация <...> не позволила членам экипажей воздушных судов, работавшим в Саудовской Аравии и Малайзии, своевременно вернуться домой. В настоящее время 24 человека проживает в отелях Медины и 16 - в Куала-Лумпуре», - уточнили в ведомстве.

«Аэрофлот» должен оплатить проживание членов экипажей в отелях, трансфер в аэропорты и покупку им билетов на собственные рейсы в Москву.