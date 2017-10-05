Пассажиры регулярных рейсов «ВИМ-авиа» вернули более 12 000 билетов

Советник руководителя Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин рассказал о том, что пассажиры регулярных рейсов «ВИМ-авиа» вернули свыше 12 000 билетов, передает «Интерфакс».

По его словам, пассажиры, купившие билет на регулярный рейс, находятся под защитой механизмов полного возврата. На 4 октября этого года уже возвращено 12 217 билетов. Не менее 13 500 пассажиров могут воспользоваться услугой возврата билетов или «перебронироваться на рейсы других авиакомпаний», уточнил он.

Как пояснил Горин, перебронировать билет выгоднее, чем его вернуть, так как в случае возврата купить заново билет на те же даты у другого перевозчика за такую же цену будет очень сложно. Каждый день «только на рейсы «Аэрофлота» перебронируются несколько сотен билетов с регулярных рейсов «ВИМ-авиа», сказал он. «Есть также варианты у авиакомпаний «Россия», S7, «ЮТэйр", "Уральские авиалинии", "Ямал" и других», - добавил Горин. Для возврата билета на регулярный рейс следует обращаться по месту его покупки.