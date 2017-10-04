Росавиация опровергла приостановку платежей для «ВИМ-авиа»

Росавиация опровергла приостановку платежей для финансирования деятельности «ВИМ-авиа», средства поступят до конца дня, заявил «Интерфаксу» представитель ведомства.

«Данная информация (о приостановке платежей) не соответствует действительности, документы финансовой отчётности должны быть чётко выверены, чем и занимаются специалисты Росавиации и "Аэрофлота". Об этом знают представители "Аэрофлота", которые участвовали в работе утреннего оперативного штаба по ситуации с "ВИМ-авиа". В ходе заседания штаба были досконально обсуждены вопросы проведения платежей, они будут сегодня осуществлены в согласованные сроки», - сказал представитель Росавиации.

По его словам, письмо генеральному директору «Аэрофлота» о перечислении платежей для взаиморасчетов с организациями, обслуживающими «ВИМ-авиа», включая заправку топливом, «было направлено в "Аэрофлот" ещё 29 сентября», а указание конкретных рейсов, средства для финансирования которых уже переведены, оперативно доводится до «Аэрофлота» соответствующими телеграммами руководителя Росавиации.

«Видимо, источник в "Аэрофлоте" совершенно не осведомлён о принимаемых оперативным штабом решениями», - добавил представитель Росавиации.

Вместе с тем, в «Аэрофлоте» заявили, что несмотря на то что акты сверки платежей до сих пор не подписаны со стороны Росавиации, компания находится «в постоянном контакте с министром транспорта Максимом Соколовым, который принимает личное участие в урегулировании данной ситуации. "Аэрофлот" уверен, что ситуация будет урегулирована до конца дня», добавили в авиакомпании.