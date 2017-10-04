«Интерфакс» сообщил о приостановке финансирования «ВИМ-авиа» «Аэрофлотом»

«Аэрофлот» приостанавливает финансирование перевозок проблемной авиакомпании «ВИМ-авиа» в связи с отказом главы Росавиации Александра Нерадько подписать и сверить платежи, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в «Аэрофлоте». «Аэрофлот» приостанавливает любое финансирование «ВИМ-авиа» в связи с отказом главы Росавиации подписать и сверить платежи», - сказал собеседник агентства.

По его словам, Росавиация не дает документов по сверке платежей, которые получает «ВИМ-авиа». Источник также напомнил, что существует директива правительства, подписанная вице-премьером Аркадием Дворковичем, согласно которой Росавиация обязана сверять и подписывать документы о поступлении платежей.

Из-за долга перед аэропортами «ВИМ-авиа» 22 сентября прекратила продажу билетов. С 29 сентября «ВИМ-авиа» продолжила выполнять рейсы (со вторника базируется во «Внуково»). Полеты финансирует (по заявкам Росавиации) «Аэрофлот» за счет транссибирских роялти (максимум может направить на поддержку 1,85 млрд руб.). «ВИМ-авиа» получила на топливо из резервного фонда правительства 98 млн руб.