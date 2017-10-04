Все туристы с просроченными билетами «ВИМ-авиа» вернулись в Россию

Минтранс России сообщил в среду, что все туристы с просроченной датой вылета по билетам авиакомпании «ВИМ-авиа» вернулись на родину. В ведомстве отметили, что на 3 октября перевозчик выполнял плановый вывоз туристов из-за границы.

За минувшие сутки «ВИМ-авиа» перевезла 1120 человек, выполнив 15 рейсов, в том числе 949 туристов вернулись из Антальи в Волгоград, Нижний Новгород, Нижневартовск и Белгород, отмечает «Интерфакс».

4 октября авиаперевозчик должен выполнить более 10 рейсов, в том числе чартеры из Антальи в Воронеж и Самару, а также из Римини во «Внуково». На внутренних линиях будет осуществлен рейс из «Внуково» в Магадан.

Министерство пообещало, что до середины октября все рейсы авиакомпании будут окончательно завершены.

Ранее в среду Минтранс гарантировал лизингодателям «ВИМ-авиа» отсутствие проблем при возвращении самолетов в случае приостановления полетов компании. Об этом ТАСС рассказал источник, который участвовал в совещании с лизингодателями авиакомпании в среду.

По словам источника, большинство самолетов «ВИМ-авиа» взяты в лизинг у зарубежных компаний, которые обеспокоены тем, что в случае приостановки деятельности авиакомпании самолеты останутся в России. Собеседник агентства напомнил, что крупнейшими лизингодателями «ВИМ-авиа» являются ирландские Ansett Worldwide Aviation Services, Airspeed Leasing, американская Apollo, японская MCAP и другие.