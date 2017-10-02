РБК назвало претендента на покупку «ВИМ-авиа»

В покупке «ВИМ-авиа» заинтересован бывший управляющий директор инвестфонда TPG Aurora Борис Карлов, рассказал РБК источник в правительстве. Именно Карлов привел в «ВИМ-авиа» нового гендиректора Александра Бурдина, который 29 сентября был назначен гендиректором авиакомпании, рассказал знакомый Бурдина. По его словам, Карлов собирается инвестировать в «ВИМ-авиа» в случае, если ей будет предоставлена господдержка. Для перезапуска перевозчика нужно покрыть кассовый разрыв, а это около 3 млрд руб., рассказал источник.

2 октября вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании с премьером Дмитрием Медведевым заявил, что появились инвесторы, готовые купить «ВИМ-авиа». «Есть инвесторы, которые рассматривают для себя вариант покупки компании вместе с долгами, но эта работа завершится в ближайшие дни по результатам анализа», — заявил он во время совещания.

Около десяти лет назад TPG Aurora рассматривал возможность инвестирования в создание в России новой бюджетной авиакомпании. Но тогда проект не был реализован. На сегодняшний день общий долг «ВИМ-авиа» составляет не менее 7 млрд руб. Бурдин со своей командой приступил к «выработке новой адаптивной и экономически выгодной модели развития «ВИМ-авиа», рассказывал ранее представитель «ВИМ-авиа».