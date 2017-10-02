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Александр Воробьев
Транспорт
Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: «ВИМ-авиа» пришли спасать из «Трансаэро»

«ВИМ-авиа» возглавил бывший гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин

Он намерен договориться с кредиторами и разработать новую модель развития авиакомпании

О назначении Александра Бурдина гендиректором «ВИМ-авиа» сообщил представитель авиакомпании. Бурдин имеет значительный опыт антикризисного менеджера и приходит со своей командой, говорится в сообщении. Новое руководство уже проводит финансовый анализ компании и разрабатывает новую модель развития, согласует погашение долгов за топливо и аэропортовое обслуживание.

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