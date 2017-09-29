Руководитель Росавиации допрошен как свидетель по делу «ВИМ-авиа»

Руководитель Росавиации Александр Нерадько был допрошен в пятницу в качестве свидетеля по делу о хищении средств пассажиров «ВИМ-авиа». Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме него были допрошены и другие свидетели, указывается в материалах к суду.

Авиакомпания «ВИМ-авиа» 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер авиакомпании. Им были предъявлены обвинения.