Главный бухгалтер «ВИМ-авиа» помещена под домашний арест на два месяца

Басманный суд Москвы в пятницу поместил под домашний арест сроком на два месяца главного бухгалтера авиакомпании «ВИМ-авиа» Екатерину Пантелееву. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пантелеева будет находиться в своей квартире на Веерной улице в Москве. Ей запрещено покидать место жительства, пользоваться интернетом, мобильной связью, стационарным телефоном, принимать и получать телеграфные сообщения, кроме исключительных случаев.

Ранее в пятницу суд предъявил генеральному директору «ВИМ-авиа» Александру Кочневу и Пантелееевой официальное обвинение в причастности к хищению денежных средств пассажиров. Руководству авиаперевозчика инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), наказание по которой предусматривает до 10 лет колонии.

Кочнев попросил суд отпустить его под подписку о невыезде. В настоящий момент он избирает ему меру пресечения. Он добавил, что в случае избрания ему домашнего ареста в качестве меры пресечения он просит ему разрешить двухчасовые прогулки и посещение врачей.