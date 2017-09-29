Путин велел подключить президентские лайнеры к перевозкам пассажиров «ВИМ-авиа»

Из Антальи пассажиров «ВИМ-авиа» вывезут два Ту-214 специального летного отряда «Россия», обслуживающего первых лиц государства. Как сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова, эти самолеты будут отправлены в Турцию по поручению президента Владимира Путина. Один борт вылетит в 13.00 мск, второй – в 18.00. Самолеты будут обслуживаться в аэропорту «Внуково».

Министр транспорта Максим Соколов поручил резервировать для пассажиров «ВИМ-авиа» блоки кресел на рейсах S7 и «Аэрофлота» и концентрировать борты на турецком направлении. Это сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минтранса, опубликованное после заседания оперативного штаба по ситуации с «ВИМ-авиа».

«ВИМ-авиа» с понедельника прекратила чартерные рейсы, сославшись на финансовые трудности. До этого компания неоднократно задерживала и отменяла рейсы, а с конца прошлой неделе аэропорт «Домодедово» отказался ее обслуживать из-за долгов. Со вторника «ВИМ-авиа» перебазировалась во «Внуково». В тот же день Ростуризм сообщил, что создан оперативный штаб для решения проблемы перевозок пассажиров авиакомпании, застрявших в разных странах и городах.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал в четверг распоряжение о выделении 98 млн руб. из резервного фонда правительства на обслуживание самолетов «ВИМ-авиа». Средства выделены Росавиации «для урегулирования ситуации, сложившейся из-за неисполнения авиакомпанией "ВИМ-авиа" обязательств по перевозке пассажиров». В материалах правительства отмечается, что к данному моменту общий долг авиакомпании за выполненные работы и оказанные услуги составляет около 1,3 млрд руб.