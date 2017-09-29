Гендиректору и главному бухгалтеру «ВИМ-авиа» предъявили обвинение

Генеральному директору «ВИМ-авиа» Александру Кочневу предъявили официальное обвинение в причастности к хищению денежных средств пассажиров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Михаила Воронина. «Обвинение сейчас предъявили», — сказал он.

Аналогичное обвинение предъявлено также главному бухгалтеру авиакомпании Екатерине Пантелеевой. Об этом сообщила ее адвокат Екатерина Павловская.

Руководству авиаперевозчика инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), наказание по которой предусматривает до 10 лет колонии.

Кочнев и Пантелеева были задержаны накануне. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы уехали из России.