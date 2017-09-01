Кадр дня
Каким увидели этот день фоторепортеры
1 сентября 2017 г. В немецком Дуйсбурге установили новый мировой рекорд Гиннесса, построив самый высокий в мире песчаный замок - высотой 16,68 м. Над созданием замка работали скульпторы 10 национальностей, поэтому замок состоит из архитектурных элементов в виде достопримечательностей из разных стран мира
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1 сентября 2017 г. Перед Восточным экономическим форумом истребители Су-35С выполнили программу группового пилотажа над акваторией бухты Аякс во Владивостоке. На фото самолет пролетает у вантового моста через пролив Босфор Восточный
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31 августа 2017 г. Мигранты в Средиземном море
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30 августа 2017 г. Турист плавает в «томатном супе» во время ежегодного фестиваля Томатина в Буноле недалеко от Валенсии, Испания
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28 августа 2017 г. Президент России Владимир Путин приехал в Будапешт на открытие ЧМ по дзюдо. Приглашение на это мероприятие он получил по линии Международной федерации дзюдо, почетным президентом которой он является. Российский политик – мастер спорта по дзюдо и самбо. В сентябре 2006 г. он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 г. получил почетный диплом «Доктор в области дзюдо» Южнокорейского университета Енин
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28 августа 2017 г. Пожилая женщина и ее пудель плывут на надувном матрасе после урагана «Харви» в ожидании спасателей на бульваре Скарсдейл в Хьюстоне
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27 августа 2017 г. Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы «Русские витязи» на форуме «Армия-2017» в Кубинке
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26 августа 2017 г. В Барселоне прошла массовая акция «Я не боюсь!», организованная в связи с терактами 17 августа
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25 августа 2017 г. Герои американского сериала «Игра престолов» проехались на столичном метро. Акция была приурочена к выходу последней серии седьмого сезона
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23 августа 2017 г. Суд отправил Кирилла Серебренникова под домашний арест. Режиссер, которого СКР обвинил в организации хищения 68 млн руб. из федерального бюджета, в Басманном суде заявил о невиновности
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22 августа 2017 г. Канцлер Германии Ангела Меркель на игровой выставке Gamescom в Кельне
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22 августа 2017 г. Художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Режиссера после допроса увезли в следственный изолятор «Матросская тишина» (сизо № 1)
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21 августа 2017 г. Полное солнечное затмение в США
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20 августа 2017 г. Президент Владимир Путин посетил форум «Таврида» в Крыму и познакомился с народным творчеством (на фото с глиняной свистулькой)
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18 августа 2017 г. Бурая медведица на курильском озере
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17 августа 2017 г. Полицейские батальона специальных операций едут на тракторе во время патрулирования в трущобах Карамуджо в Нитерой, Бразилия. Тысячи солдат и полицейских начали патрулировать один из наиболее опасных районов Рио-де-Жанейро, чтобы сократить количество преступлений
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16 августа 2017 г. Замоскворецкий суд начал рассматривать дело Улюкаева по существу
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15 августа 2017 г. Индийская молодежь формирует человеческую пирамиду, чтобы дотянуться до «Дахи ханди» - глиняного горшка, наполненного творогом и висящим над ними, в рамках празднования фестиваля Джанмаштами в Мумбае. Фестиваль знаменует рождение индусского бога Кришны, и эта традиция основана на истории о том, как Кришна крал масло в детстве
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14 августа 2017 г. Жители Южной Кореи вышли на митинг в попытке противостоять милитаристским высказываниям Дональда Трампа в отношении КНДР
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13 августа 2017 г. Ямайский спринтер Усейн Болт получил травму и не смог финишировать в последнем забеге в профессиональной карьере
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11 августа 2017 г. Жираф в красноярском цирке общается со зрителями
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10 августа 2017 г. У Белого дома установили огромного надувного цыпленка с прической Трампа
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10 августа 2017 г. Сергей Удальцов предложил выдвинуть единого кандидата в президенты от левых. Вышедший из тюрьмы оппозиционерпризвал левые силы к объединению
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9 августа 2017 г. Массовая акция в Пхеньяне. Северная Корея планирует пуск баллистической ракеты по американским военным базам на острове Гуам в ответ на «безумные» учения вооруженных сил США, которые, как считают в Пхеньяне, обостряют ситуацию вокруг Корейского полуострова
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9 августа 2017 г. Инсталляция «.bug» на выставке The Future of Today Exhibition в музее Пекина
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8 августа 2017 г. В Замоскворецком суде прошли предварительныеслушания по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева
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8 августа 2017 г. Лунное затмение над храмом Посейдона в Греции
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7 августа 2017 г. В ночь с 6 на 7 августа 2017 г. в южных районах Приморского края прошли сильные дожди
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5 августа 2017 г. В Москве ведутся активные работы по реконструкции Москворецкой набережной
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5 августа 2017 г. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на сырном фестивале «Три года санкциям»
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4 августа 2017 г. Ночью в Дубае случился пожар в 86-этажной башне Торч-тауэр (башня «Факел», также известна под названием Marina Torch), жильцов небоскреба эвакуировали. Около 3.45 утра по местному времени городская администрация сообщила, что возгорание взято под контроль и уже проводится охлаждение конструкций здания
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3 августа 2017 г. 96-летний герцог Эдинбургский Филипп в последний раз принял участие в публичном мероприятии в качестве официального лица. В мае этого года Букингемский дворец опубликовал официальное заявление принца о его решении завершить свою общественную деятельность. В качестве генерал-капитана королевских морских пехотинцев он принял свой последний торжественный парад
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2 августа 2017 г. Подводный парк Пунат в Хорватии
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1 августа 2017 г. В подмосковном парке «Патриот» проходит конкурс «Танковый биатлон»
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