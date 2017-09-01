Petr David Josek / AP

28 августа 2017 г. Президент России Владимир Путин приехал в Будапешт на открытие ЧМ по дзюдо. Приглашение на это мероприятие он получил по линии Международной федерации дзюдо, почетным президентом которой он является. Российский политик – мастер спорта по дзюдо и самбо. В сентябре 2006 г. он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 г. получил почетный диплом «Доктор в области дзюдо» Южнокорейского университета Енин

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