Как выглядит новый шпиль на здании МИДа
Ремонт конструкции длился около года
На реставрацию шпиля на здании Министерства иностранных дел понадобился год, говорится на сайте мэрии Москвы
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Были заменены отдельные фрагменты крыши, отремонтированы вентиляционные камеры и технические помещения, смонтирована распределительная консоль
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Восстановлены облицовка и пилоны, отреставрированы керамические блоки фасада здания, четыре угловые башни наружной стены здания
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Здание МИД – одна из семи сталинских высоток, сооруженных в 1947-1954 годах
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Строительство здания Министерства иностранных дел и внешней торговли начали в 1948 г. по проекту архитекторов Владимира Гельфрейха, Михаила Минкуска и Григория Лимановского
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Здание имеет ступенчатый силуэт с повышенной центральной и пониженными боковыми частями
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В здании есть лифты и эскалаторы, система централизованного пылеудаления и кондиционирования воздуха
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В изначальном проекте здания МИД шпиля не было, он появился, когда здание было почти достроено
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