Архитектура и дизайн

Как выглядит новый шпиль на здании МИДа

Ремонт конструкции длился около года
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