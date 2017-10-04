Дворкович рассказал о трех российских инвесторах для «ВИМ-авиа»

Три российские компании выразили желание инвестировать в испытывающую трудности авиакомпанию «ВИМ-авиа», сообщил сегодня вице-премьер России Аркадий Дворкович. «Я не буду названия называть, но это наши компании, про иностранцев я не слышал», - сказал он.

Пока деятельность прекратившей продажу билетов из-за долга перед аэропортами «ВИМ-авиа» финансирует «Аэрофлот» по заявкам Росавиации за счет транссибирских роялти. Гендиректором «ВИМ-авиа» назначен антикризисный управляющий, бывший гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин.