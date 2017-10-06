Арестованы самолеты «ВИМ-авиа» в Малайзии и Саудовской Аравии

Самолеты «ВИМ-авиа» в Малайзии и Саудовской Аравии арестованы по требованию лизинговых компаний, сообщил ТАСС представитель Росавиации Сергей Извольский. «ВИМ-авиа» не располагает средствами для оплаты проживания своих пилотов и бортпроводников в гостиницах. Самолеты авиаперевозчика, находящиеся в этих странах, арестованы по требованию лизинговых компаний», - отметил он.

Сегодня Росавиация обязала «Аэрофлот» до конца недели решить проблемы с возвращением экипажей «ВИМ-авиа», вынужденных оставаться в Саудовской Аравии и Малайзии. «В настоящее время 24 человека проживают в отелях Медины и 16 - в Куала-Лумпуре», - говорится в сообщении регулятора. По данным Росавиации, «с учетом особенностей работы банков и государственных учреждений в Саудовской Аравии и Малайзии», все экипажи «ВИМ-авиа» вернутся в ближайшие дни.

«ВИМ-авиа» испытывает нехватку оборотных средств, что обнаружилось 22 сентября, когда аэропорт «Домодедово» отказался дальше заправлять ее в долг, – у компании пошли массовые срывы всего расписания, и она прекратила продажи билетов. Ее сертификат эксплуатанта может быть приостановлен, в январе – августе она перевезла 1,8 млн пассажиров (10-е место среди российских авиакомпаний).