Задержан совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин

Поздно вечером 10 октября Следственный комитет Петербурга задержал совладельца НАО «Юлмарт» Дмитрия Костыгина по делу о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч 4 ст 159.1 УК РФ, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет), сообщает «Фонтанка». Это подтвердил адвокат Костыгина Константин Добрынин. Задержанию предшествовали допрос и обыск в квартире Костыгина. «Во время кризиса или шторма – главное не паниковать. Может быть, мне инеприятны сегодняшние события, но вины своей я не вижу, поэтому особо ине волнуюсь. Прошу меня услышать и не принимать поспешных решений», - цитирует представитель Костыгина его обращение к СМИ.

В правоохранительные органы обратился Сбербанк. В апреле 2016 г. он выдал»Юлмарту» кредит 1 млрд руб., По словам источника в банке, осенью 2016 г. компания перестала обслуживать кредит, к этому времени она выплатила лишь 69,3 млн руб.процентов.

Добрынин называет «фактически ночное задержание элементом уголовного корпоративного давления на одного из собственников «Юлмарт».