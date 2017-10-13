Источник ТАСС сообщил, что 5% «ВИМ-авиа» заложены банку «Зенит»

Часть пакета основного владельца «ВИМ-авиа» Светланы Мурсекаевой заложена банку «Зенит», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании. По его словам, речь идет о 5% компании. Информацию подтвердили и два других собеседника агентства.

«5% доли в уставном капитале авиакомпании "ВИМ-авиа" заложено банку "Зенит". Сейчас 1% авиакомпании принадлежит Рашиду Мурсекаеву, 99% — у его жены Светланы. Небольшая доля в 5% из доли Светланы заложена "Зениту"», — сказал источник в «ВИМ-авиа». Он оценил долг компании перед банком в 3,1 млрд руб.

Как сообщалось ранее, у «ВИМ-авиа» шесть банков-кредиторов, ведущий — «Зенит». В конце сентября АСВ как конкурсный управляющий Мосстройэкономбанка подало в Арбитражный суд Татарстана заявление о банкротстве авиакомпании.