Bloomberg узнал о планах Кремля поручить строительство моста на Сахалин компании Ротенберга

Компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга получит контракт на строительство моста с материковой части России на Сахалин, сообщает Bloomberg со ссылкой на трех собеседников. Стоимость подряда может составить 286 млрд руб.

Близкие к Кремлю и «Стройгазмонтажу» источники пояснили, что решение о заключении сделки уже принято, однако объявление о начале строительства будет сделано лишь в начале следующего года. Контролировать работу будет ОАО «РЖД».

В ходе Восточного экономического форума изучить экономику проекта обещала и японская Mitsui. Российские эксперты считают, что этот проект прежде всего геополитический. Старший научный сотрудник Института Гайдара в Москве Степан Земцов, полагает, что в данном случае «речь идет не о возврате инвестиций». Проект планетарного масштаба, полезный для восстановления единства страны, так ранее отзывался о нем президент Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакого окончательного решения по поводу Сахалина пока не принято. Представитель Ротенберга также заявил, что преждевременно комментировать участие «Стройгазмонтажа» в проекте преждевременно.

К сахалинской стройке «Стройгазмонтаж» приступит после завершения строительства крымского моста стоимостью около 230 млрд руб. Ожидается, что он будет готов еще до голосования, назначенного на 18 марта, четвертую годовщину присоединения Крыма от Украины. Предполагается, что по новому мосту Путин проедет в ходе избирательной кампании.