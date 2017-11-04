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РЖД приостановили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны

«Российские железные дороги» с 3 ноября приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся после Нового года.

Как пояснили «РИА Новости» в пресс-службе компании, это связано с тем, что Федеральная антимонопольная служба еще не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год. Продажи возобновятся, как только ФАС определится с тарифами.

Приостановка продаж не касается всех остальных категорий билетов, а также скоростных поездов и «Сапсанов».

Ранее сообщалось, что РЖД в 2018 г. будет предлагать 10-30%-ные скидки на билеты в направлении Москва — Хельсинки, если они будут приобретаться заблаговременно. Максимальную скидку можно будет получить при покупке билетов за 45-60 суток до отправления.