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Бизнес
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РЖД приостановили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны

РИА Новости
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«Российские железные дороги» с 3 ноября приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся после Нового года.

Как пояснили «РИА Новости» в пресс-службе компании, это связано с тем, что Федеральная антимонопольная служба еще не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год. Продажи возобновятся, как только ФАС определится с тарифами.

Приостановка продаж не касается всех остальных категорий билетов, а также скоростных поездов и «Сапсанов».

Ранее сообщалось, что РЖД в 2018 г. будет предлагать 10-30%-ные скидки на билеты в направлении Москва — Хельсинки, если они будут приобретаться заблаговременно. Максимальную скидку можно будет получить при покупке билетов за 45-60 суток до отправления.

Политика
Новости

Экс-советник предвыборного штаба Трампа дал показания по российскому делу

Ведомости
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Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейж дал показания в конгрессе США по делу о вмешательстве России в выборы американского президента, пишет газета New York Times.

Пейдж рассказал о короткой встрече с российскими чиновниками во время поездки в Россию в июле 2016 г. «Я очень быстро поздоровался с некоторыми людьми. Это все», — сказал экс-советник. Ранее Пейдж отрицал, что в ходе поездки встречался с российскими чиновниками, отмечает издание.

Также выяснилось, что Пейдж рассказывал о поездке генпрокурору США Джеффу Сешнсу, который во время кампании занимал пост ведущего внешнеполитического советника Трампа, сказал собеседник издания.

Стиль жизни
Новости

Netflix отказался снимать сериал «Карточный домик» с участием Кевина Спейси

Ведомости
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Американская компания Netflix отказалась участвовать в производстве сериала «Карточный домик» с Кевином Спейси в главной роли, пишет газета Hill со ссылкой на официальное заявление. Ранее Спейси обвинили в сексуальных домогательствах.

Кроме того, Netflix не будет выпускать фильм «Гор» с участием Спейси, который является продюсером картины и исполняет в ней главную роль.

При этом компания продолжит сотрудничать с Media Rights Capital и обсудит с ней «дальнейший путь, связанный с сериалом» «Карточный домик».

Сериал «Карточный домик» вышел в 2013 г., по сюжету его действие происходит в Вашингтоне. Спейси исполняет роль конгрессмена Фрэнка Андервуда, который в кратчайшие сроки нечестным путем становится президентом США.

Политика
Новости

РБК сообщил об обысках по делу «Артподготовки»

РБК / Ведомости
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С раннего утра 4 ноября в Москве и Московской области проводятся более 20 обысков, связанных с задержаниями участников движения «Артподготовка». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Следственные мероприятия проводят сотрудники департамента по борьбе с экстремизмом МВД при поддержке сотрудников ФСБ. «Задержанные накануне участники движения начали давать показания, в деле появились новые имена и адреса», — сказал собеседник издания в департаменте «Э».

По его словам, у задержанных изъяли электронные носители, информация с которых пополнила доказательную базу, а также экстремистская литература и одежда с националистической символикой.

В пятницу ФСБ сообщила, что участники движения Вячеслава Мальцева «Артподготовка» планировали поджоги административных зданий в Москве 4 и 5 ноября. Все предполагаемые участники ячейки задержаны. Против них может быть возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

Политика
Новости

Испания направила Бельгии ордер на арест экс-главы Каталонии

Ведомости
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В Испании судья Национальной судебной коллегии Кармен Ламела выдала ордер на арест экс-главы Катлонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших членов каталонского парламента. Ордер уже направлен Брюсселю, пишет El Pais.

В документе говорится, что на родине бывшее руководство Каталонии подозревается в бунте, неподчинении властям и растрате госсредств.

Ордер на арест позволит вернуть Пучдемона в Испанию в течение 60 дней из любой страны ЕС, уточняет газета.

Ранее Пучдемон заявлял о готовности вести диалог с Мадридом о независимости Каталонии.

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Политика
Новости

Россия закрыла въезд в страну десяткам канадцев

Ведомости
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Россия зеркально ответила на санкции, которые в пятницу ввела Канада. Об этом говорится на сайте российского МИДа. Ответные меры представляют собой запрет на въезд в страну десяткам канадских деятелей.

Как отмечается в официальном заявлении, Москва неоднократно предостерегала власти Канады от попыток введения ограничений в отношении России. «К большому сожалению, официальная Оттава под предлогом недавно принятого антироссийского «закона имени Магнитского» в очередной раз ввела рестрикции в отношении наших граждан», - приводятся в сообщении слова представителя МИДа Марии Захаровой.

По ее словам, список тех, кому запрещен въезд российской стороной, длинный, в нем десятки фамилий. «Речь идет о тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений», - уточняется в сообщении.

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Бизнес
Новости

Цена нефти Brent достигла двухлетнего максимума

ТАСС
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Цена барреля нефти марки Brent превысила $62 впервые с 2 июля 2015 г., пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Стоимость фьючерса этой марки нефти с поставкой в январе 2018 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,2% до $62,07 за баррель.

Цена на декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI к этому времени росла на 2,09% до $55,68 за баррель.

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Политика
Новости

ГИБДД сократит прием новых сотрудников

Газета.ru
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Министерство внутренних дел (МВД) запретило набирать новых сотрудников в ГИБДД - кроме тех, кто занимается регистрацией, проведением экзаменов на право управления транспортным средством и выдачей водительских прав. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на внутренние приказы МВД из четырех регионов России: Краснодарского края, Ямало-Ненецкого АО, Мурманской и Челябинской областей (копии документов есть в распоряжении издания).

МВД пока не прокомментировало эту информацию.

Кроме того, несколько обсуждений этих приказов появилось 1 ноября на специализированном форуме сотрудников полиции police-russia.ru, отмечает газета Gazeta.ru. Там упоминается, что подобные документы получили в Нижегородской области и Камчатском крае.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

В Индии Шарапову обвинили в причастности к мошенничеству

Ведомости
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В Индии женщина по имени Бхавана Агарвал обвинила российскую теннисистку Марию Шарапову в причастности к мошенничеству строительной компании, которая якобы собиралась построить жилье класса люкс, пишет Times of India.

Элитный комплекс недвижимости под названием Ballet by Sharapova компания обещала построить в городе Гургаон (штат Харьяна) еще в прошлом году. Принять участие в проекте решили около 1500 человек. Все они внесли денежные средства на начальном этапе проекта.

Адвокат, представляющий интересы Агарвал, подал против застройщика, его руководства и Шараповой иск в суд Дели. «Шарапова не только активно продвигала мошенническую деятельность, но и публично поддерживала проект, следовательно, является участницей преступного заговора», - говорится в исковом заявлении.

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Финансы
Новости

S&P понизило рейтинги банка «Возрождение» и Промсвязьбанка

Ведомости
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Рейтинги банка «Возрождение» и Промсвязьбанка упали до В+ с ВВ-, сообщает рейтинговое агентство S&P. Возможно и дальнейшее снижение, уточняет ТАСС.

Рейтинг Промсвязьбанка был понижен из-за негативного информационного фона вокруг банка, давления со стороны регуляторов, неопределенности по стратегии и ухода ряда топ-менеджеров.

Снижение рейтинга «Возрождения» произошло из-за этих же причин, пишет ТАСС.

«Решение S&P носит, скорее, объяснимый, но не до конца учитывающий долгосрочные перспективы Промсвязьбанка, характер. Риски в частном секторе банковской системы существенно выросли. Нам нужно принимать решительные шаги для перезагрузки и устойчивого развития банка», - прокомментировал председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.

В конце октября владельцы Промсвязьбанка и «Возрождения» пока решили отказаться от идеи объединения кредитных организаций. После этого сообщения агентство Moody’s также снизило рейтинг Промсвязьбанка с Ва3 до В2 с возможностью дальнейшего понижения. Рейтинг «Возрождения» агентство поставило на пересмотр и тоже оставило вероятность его понижения.

От слияния двух банков, которые контролируют братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, выиграет объединенный банк, ожидало Moody’s.

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Бизнес
Новости

«Уралкалий» рассмотрит вопрос об уходе с Московской биржи

Ведомости
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«Уралкалий» на заседании совета директоров рассмотрит вопрос о делистинге акций, следует из сообщения компании.

Кроме этого, совет директоров компании обсудит вопрос об определении условий и цены выкупа акций, а также увеличение уставного капитала путем размещения привилегированных акций, говорится там же.

Собрание совета директоров «Уралкалия» состоится 7 ноября.

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Бизнес
Новости

ФАС проверит цены на новый iPhone

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит цены на iPhone X, рассказал представитель службы.

К нам поступила жалоба на одинаковую цену iPhone X в магазинах, говорит представитель ФАС. По ней ФАС проведет проверку ценообразования и решит, возбуждать дело или нет, объяснил он. Пока говорить о конкретных компаниях, которые могут быть привлечены к разбирательству, преждевременно, отметил представитель службы.

В октябре ФАС также пообещала проверить цены на другую новинку Apple - iPhone 8. Тогда представители службы также ссылались на жалобы.

В марте 2017 г. ФАС признала российскую «дочку» Apple – ООО «Эппл рус» – виновной в незаконной координации цен на iPhone, говорится в сообщении службы. Большинство ритейлеров со старта официальных продаж в России моделей Apple iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus устанавливали на них одинаковые цены, рекомендованные компанией «Эппл рус», и поддерживали их в течение приблизительно трех месяцев, установило ведомство.

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