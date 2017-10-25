Вагонов для перевозки зерна не хватает, а тарифы растут

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Проблема повсеместной нехватки вагонов актуальна большую часть сезона А. Гордеев / Ведомости

На российском рынке не хватает зерновозов для внутренних перевозок, рассказали «Ведомостям» два сотрудника компаний, работающих на зерновом рынке. Об этом же говорится и в письме на имя профильного вице-премьера Аркадия Дворковича за подписью губернатора Петербурга Георгия Полтавченко («Ведомости» ознакомились с документом). В связи с экспортной активностью регионов вагоны для поставок зерна внутри страны могут быть предоставлены не ранее ноября 2017 г., следует из документа, что, в свою очередь, может привести в том числе к остановке перерабатывающих предприятий, поскольку сырье поступает не вовремя. Кроме того, операторы повышают цены в период активной отгрузки зерна из зернопроизводящих регионов, сетует Полтавченко.

Россия в 2017 г. соберет рекордный за всю историю урожай зерна – 127 млн т, заявлял ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Экспорт планируется таким же – 45 млн т. С начала сельхозгода по 18 октября Россия увеличила отгрузки зерновых за границу почти на четверть год к году до 14,4 млн т, сообщал Минсельхоз со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.