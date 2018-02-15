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«Аэрофлот» повысил зарплату командирам воздушных судов

Авиакомпания «Аэрофлот» с начала 2018 г. повысила зарплату командирам воздушных судов (КВС). «Максимальный размер среднемесячной заработной платы в настоящее время составляет 650 000 руб. в месяц для КВС, которые пилотируют дальнемагистральные воздушные суда (Boeing 777, Airbus A330)», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

Зарплата командиров воздушных судов других типов «незначительно ниже», добавили в авиакомпании. Максимальную зарплату будут получать пилоты, летающие не менее 900 часов в год и работающие в должности КВС три года и более.

Кроме того, в «Аэрофлоте» действует «система стимулирующих единовременных выплат при трудоустройстве». «Для командира воздушного судна входной бонус составляет 650 000 руб., для второго пилота — 350 000 руб.», — сообщили в авиакомпании. Система распространяется не только на тех, кто впервые устраивается в компанию, но и на бывших пилотов «Аэрофлота», которые решили вернуться на прежнее место работы.

В прошлом году гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев констатировал, что в России наблюдается дефицит пилотов. Летчики уходят работать за рубеж, в том числе в Азию, из-за более высоких зарплат.

По данным газеты «Коммерсантъ», за последние 2,5 года в Азию уехали более 300 пилотов — командиров воздушного судна и командиров-инструкторов, еще около 400 пилотов этих категорий готовятся последовать за ними. Зарплата пилота в Китае в среднем в четыре раза выше, чем в России: $17 000-25 000 в месяц.

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