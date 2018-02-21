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Египет стал крупнейшим покупателем российского продовольствия

В прошлом году Египет стал крупнейшим покупателем российского продовольствия, сообщает РБК со ссылкой на данные Российского экспортного центра. Египет в 2017 г. закупил у России товаров на $1,739 млрд, что почти на 44% больше, чем годом ранее. До 2017 г. крупнейшим покупателем российских продуктов был Китай.

Египет закупает, прежде всего, российскую пшеницу. По данным Российско-египетского делового совета, страна является крупнейшим в мире покупателем пшеницы. Это связано с тем, что в Египте высокое потребление хлеба, но не хватает плодородных почв для выращивания зерна. Египет закупает пшеницу у России, Украины, Франции и США.

В 2016 г. у Каира возникли претензии к качеству российского зерна из-за содержания в нем грибка спорыньи. Египет временно ограничил ввоз пшеницы из России, но спустя месяц отменил запрет.

В целом в 2017 г. Россия увеличила экспорт продуктов питания на 24,6% до $19 млрд. Больше всего вырос экспорт сахара, ячменя, мяса, субпродуктов птицы, ракообразных, рапсового и подсолнечного масла.