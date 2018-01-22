Россия впервые займет второе место среди мировых экспортеров зерна

В 2017 г. Россия собрала рекордный урожай зерновых - 134,1 млн т, побив исторический рекорд в 127 млн т, поставленный в 1978 г. Евгений Егоров / Ведомости

Россия может выйти на второе место в мире по экспорту зерна, сообщил аналитический центр «Совэкон». Международный совет по зерну повысил прогноз российского экспорта зерна без учета зернобобовых и продуктов переработки зерна в 2017/18 сельскохозяйственном году (длится с июля по июнь) на 1,7 млн т до 44 млн т. Таким образом, Россия оттеснит на 3-е место Украину, прогноз для которой снижен на 1,5 млн т до 41 млн т. По итогам предыдущего сезона Россия занимала лишь четвертое место в списке мировых экспортеров зерна после США, Украины и Аргентины.

В новом сезоне лидером в мировой торговле зерном по-прежнему будут США, которые экспортируют в текущем сезоне 80,3 млн т, основная часть придется на кукурузу (47,7 млн т).

В 2017 г. Россия собрала рекордный урожай зерновых - 134,1 млн т, побив исторический рекорд в 127 млн т, поставленный в 1978 г. Российский Минсельхоз прогнозирует экспорт зерновых на уровне 45-47 млн т в текущем сезоне, говорил на прошлой неделе министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Это, по словам Ткачева, дает России возможность вернуть утраченный ранее статус крупнейшего в мире поставщика пшеницы.

Роль в этом играют и погодные условия в других странах. Например, низкие температуры и отсутствие снега в ряде американских штатов, говорил Ткачев, создают угрозу для урожая пшеницы, поскольку 80% американской пшеницы - озимая. В Австралии из-за засухи урожай значительно хуже, чем в предыдущем сезоне. Также ожидается снижение производства зерновых и в Бразилии, добавлял Ткачев.

Важен не общий вес зерновых, который Россия отгрузит на мировой рынок, говорит гендиректор «Прозерно» Владимир Петриченко. Важнее, по его словам, то, какой будет спрос на пшеницу - основную культуру, которую продает Россия.

По пшенице Россия и так лидирует на мировом рынке: по прогнозу минсельхоза США (USDA), Россия станет лидером по экспорту пшеницы в текущем сезоне, продав 35 млн т пшеницы. По экспорту ячменя Россия может занять второе или третье место в мире - продажи прогнозируются около 5,5 млн т, добавил Петриченко.

Экспорт в текущем сезоне уже высок. С начала сезона экспортировано 28 млн т зерна, на 35% больше, чем годом ранее, сообщал Ткачев. Экспорт пшеницы вырос на треть - до 22 млн т. Активность экспортеров связана, прежде всего, с рекордным урожаем и высокими переходящими запасами, говорит Петриченко. Кроме того, российская пшеница сейчас выигрывает из-за высокого качества: ее выбирают, даже если находятся предложения по более низкой цене. Основные покупатели - Египет, Турция и Бангладеш.

Экспортные цены в долларах немного выросли по сравнению с уровнем прошлого года - примерно на 5-10% до $193-194 за тонну пшеницы с содержанием протеина 12,5%, говорит директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Внутренние российские цены на пшеницу наоборот снизились: на юге примерно на 10%, в Поволжье и центральной России - на 20-30%. В такой ситуации экспортерам выгодно активно продавать зерно, говорит Сизов. Да и российские сельхозпроизводители в этом сезоне вынуждены более активно продавать зерно, не имея финансового запаса, который был в прошлом сезоне.