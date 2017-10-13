20 млрд рублей для сельского хозяйства пойдут на субсидии по кредитам и на экспорт зерна

Путин обеспокоен ценами на зерно при рекордном урожае Михаил Метцель / ТАСС

Рекордный урожай зерновых 2017 г. в России создает ценовые и инфраструктурные риски на рынке и с ними нужно бороться, сказал президент России на совещании по вопросам АПК в Воронеже. «Избыток предложения порождает снижение цены. Нам нужно об этом подумать. Есть конкретные предложения», - сказал Путин на совещании по вопросам сельского хозяйства.

«Напомню, я просил правительство увеличить расходы на поддержку сельского хозяйства — плюс дополнительно к тому, что ранее было заложено в бюджет, 20 млрд руб. Правительство это поручение исполнило», — передало слова Путина «РИА Новости».

Президент сказал, что уже обсудил конкретные предложения с профильными ведомствами. Средства необходимо распределить по двум направлениям: субсидирование ставок кредитования и субсидирование тарифов на перевозку зерна по железной дороге, «чтобы это зерно, где бы оно ни было произведено, было рентабельно на внутреннем и внешнем рынках», отметил Путин.

Из дополнительной суммы, выделенной правительством, Минсельхоз планировал направить 12 млрд руб. на субсидирование краткосрочных кредитов и 2 млрд руб. - на субсидирование железнодорожных перевозок зерна.

Урожай зерна в текущем году, по прогнозу Минсельхоза, составит 128 млн т, пшеницы - 81,4 млн т в чистом весе. Это рекордный сбор на территории России с 1978 г.

Экспортный потенциал в начавшемся сельхозгоду Минсельхоз России оценивает в 53,5 млн т, но с учетом портовых мощностей - уже только в 45 млн т. Экспорт зерновых по итогам сезона 2016/2017 (длится с июля по июнь) вырос заметно слабее по сравнению с урожаем – 4,6% против 15%. Таким образом, в России останутся рекордные переходящие остатки пшеницы - по оценке минсельхоза США, это 17,3 млн т на 1 июля 2018 г. при экспорте 32,5 млн т.