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Медведев сообщил о лучшем за 100 лет результате сбора зерна

Премьер-министр России сообщил в четверг, что на данный момент в стране собрано около 132 млн т зерна. Он отметил, что это лучший результат, «по сути», за 100 лет, то есть «вообще за всю историю, потому что до этого сведений не много» (цитаты по «Интерфаксу»).

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что рекордный урожай зерновых 2017 г. в стране создает ценовые и инфраструктурные риски на рынке и с ними нужно бороться. По его словам, президент уже обсудил предложения с профильными ведомствами. Средства необходимо распределить по двум направлениям: субсидирование ставок кредитования и субсидирование тарифов на перевозку зерна по железной дороге, «чтобы это зерно, где бы оно ни было произведено, было рентабельно на внутреннем и внешнем рынках», пояснил Путин.

Экспортный потенциал в этом сельхозгоду Минсельхоз оценивает в 53,5 млн т, но с учетом портовых мощностей - уже только в 45 млн т. Экспорт зерновых по итогам сезона 2016/2017 (длится с июля по июнь) увеличился значительно слабее по сравнению с урожаем – 4,6% против 15%. Таким образом, в стране могут остаться рекордные переходящие остатки пшеницы.