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Ткачев рассказал о планах нарастить экспорт российской агропродукции до $50 млрд

Минсельхоз России намерен к 2024 г. довести объем экспорта агропромышленной продукции до $50 млрд, сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. «Я думаю, что эта задача нам по плечу, мы должны активно работать», – сказал Ткачев в эфире канала «Россия 24».

В 2017 г. Россия экспортировала агропродукции на $20,1 млрд. Ткачев напомнил, что в 2000 г. объем экспорта российской продукции агропромышленного комплекса составлял всего $1,5 млрд.

«Есть и объективные вещи, поскольку мы часть мировой экономики, и мы, естественно, должны считаться и с ценообразованием, и с теми вызовами, которые существуют в производстве продуктов питания. Но, повышая экспорт, мы будем повышать капитализацию отрасли, привлекать в нее инвестиции», – сказал министр.

Одним из перспективных экспортных направлений сейчас является льноводство, отметил Ткачев. Через некоторое время лен станет визитной карточкой России, уверен он. «Двенадцать российских регионов, опираясь на это производство, могут сделать себе хорошую экономику», – сказал министр.

Ранее Международный совет по зерну повысил прогноз российского экспорта зерна в 2017/18 сельскохозяйственном году (длится с июля по июнь) на 1,7 млн т до 44 млн т. Таким образом, Россия может выйти на второе место в мире по экспорту зерна.