Ткачев рассмешил Путина, рассказав об экспорте свинины в мусульманскую страну

В пятницу на совещании в Воронеже с участием президента России Владимира Путина министр сельского хозяйства Александр Ткачев рассказывал об успешном опыте Германии в сфере экспорта продуктов животноводства.

«5,5 млн т в год производит свинины, из них почти 3 млн — на экспорт, во все страны. Прежде всего, Китай, Индонезия, отчасти Япония, Корея и так далее», — сказал Ткачев, перепутав Южную Корею с Индонезией.

«Индонезия — мусульманская страна, свинину нельзя», — отметил Путин. «Хорошо, Южная Корея», — согласился Ткачев и продолжил речь. «Какая разница», — отметил министр, рассмешив Путина. Видеозапись с совещания опубликована на сайте агентства «РИА Новости».