Путин призвал жестко контролировать ситуацию с распространением АЧС

Президент России Владимир Путин призвал сельхозпроизводителей обратить особое внимание на ситуацию с распространением африканской чумы свиней (АЧС). По словам президента, это вопрос доверия к отечественной мясной продукции.

«Необходимо держать на постоянном жестком контроле ситуацию с африканской чумой свиней. Это важнейшее условие доверия к нашим производителям как со стороны российских, так и зарубежных потребителей», — сказал Путин на совещании в Воронеже.

Путин сегодня прибыл в Воронеж на совещание по вопросам развития сельского хозяйства. Ожидается, что одной из ключевых тем совещания будет внедрение в российских регионах механизмов сельскохозяйственной кооперации.