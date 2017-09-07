В главном по производству свинины регионе России зафиксировали вспышку чумы свиней

За последние 10 лет в свиноводство в России инвестировано более 350 млрд руб., напоминает Юшин. Это позволило стране выйти почти на полное самообеспечение свининой Pixabay

Группа компаний «Русагро» Вадима Мошковича 5 сентября зафиксировала вспышку вируса африканской чумы свиней (АЧС) на площадке своего предприятия «Тамбовский бекон» в Белгородской области, сообщила компания. Потери незначительны, заверил представитель компании. По ее данным, 24 площадки в регионе выпускали 85 000 т свинины в год, а одна площадка – около 3500 т. Это примерно 2% годового производства группы, подсчитали «Ведомости».

АЧС – заболевание, поражающее домашних свиней и диких кабанов. При вспышке заболевания уничтожаются все животные на площадке, потом там до года нельзя содержать животных.

«Русагро» выявляет, как вирус попал на предприятие, и усилит защиту, говорит представитель «Русагро». Сейчас установлен карантин, компания начала ликвидацию поголовья. На других площадках вирус не выявлен, все поголовье застраховано, говорит представитель компании. Кем и на какую сумму – не уточняет.

«Русагро» – один из крупнейших российских агрохолдингов и производитель свинины № 2 в России. В прошлом году группа выпустила 194 000 т свинины, это 5% всего российского производства, по данным Национального союза свиноводов. Это первая вспышка вируса на площадках агрохолдинга, говорит представитель холдинга.

В Белгородской области производится 20% российской свинины, по данным Росстата. Здесь находятся свинокомплексы лидеров рынка – АПХ «Мираторг», «Агро-Белогорье» и «Русагро». Белгород – регион, который активно борется за чистоту от вируса, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Региональные власти выкупают свиней у фермеров по рыночной цене, чтобы сократить поголовье у фермеров и в личных подсобных хозяйствах – частых источников вируса.

За последние 10 лет в свиноводство в России инвестировано более 350 млрд руб., напоминает Юшин. Это позволило стране выйти почти на полное самообеспечение свининой и начать наращивать экспорт, замечает он. Но фитосанитарная система фактически развалена, говорит он.

Это угрожает отрасли, вторит ему представитель «Мираторга» Дмитрий Сергеев. «Полная депопуляция дикого кабана в крупнейших регионах индустриального свиноводства не проведена. Единой системы ветеринарного контроля нет», – перечисляет Сергеев. За последние 10 лет прямые и косвенные потери от АЧС оцениваются почти в 50 млрд руб., говорит Юшин: это и компенсации из бюджета за изъятое поголовье, и траты на его уничтожение, упущенная прибыль и др.

АЧС на площадке одного из крупнейших производителей свинины – это форс-мажор, говорит Сергеев. Россия не первый год пытается договориться с Китаем и другими азиатскими странами о поставках мяса. Этого не выходит из-за неблагоприятной ситуации с заболеваниями сельскохозяйственных животных. «Фактически перечеркнуты наши усилия и огромная работа, которая была проделана для открытия экспортных рынков для отечественной свинины, об экспорте можно забыть на ближайшие два-три года», – резюмирует Сергеев.

Связаться с представителем Управления ветеринарии Белгородской области не удалось.