Из-за вспышки африканской чумы свиней в одном из районов Кубани объявлен режим ЧС

Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Славянском районе Кубани, введен режим ЧС, сообщила пресс-служба Государственного управления ветеринарии Краснодарского края.

«На территории свиноводческого предприятия "Петровский" в Славянском районе в станице Петровской выявлен вирус африканской чумы свиней... Постановлением главы муниципального образования на территории муниципального района введен режим "чрезвычайная ситуация", - отмечается в сообщении краевого управления ветеринарии.

В ведомстве отметили, что это первый выявленный с начала этого года очаг распространения инфекции. Принято решение о ликвидации более 4500 свиней, содержащихся в свиноводческом комплексе "Петровский".

В 2016 г. на Кубани было зарегистрировано 65 очагов заразных заболеваний животных, в том числе 14 очагов АЧС. Инфекция была обнаружена в Ейском, Тихорецком, Павловском и Темрюкском районах, городах Сочи и Туапсе. Всего в 2016 г. в Краснодарском крае из-за вспышек африканской чумы свиней было уничтожено 80 000 животных. В соседней Адыгее в прошлом году был обнаружен всего одни очаг АЧС.