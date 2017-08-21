В России зарегистрировано 80 вспышек АЧС с начала года

В России с начала года зарегистрировано 80 вспышек африканской чумы свиней (АЧС), есть угроза заноса вируса с Украины, сообщает Россельхозхнадзор со ссылкой на данные Международного эпизоотического бюро (МЭБ).

По данным ведомства, 70 вспышек зарегистрировано в популяции домашних свиней, 10 – в популяции диких.

«Обеспокоенность вызывает и тот факт, что за шесть месяцев 2017 г., по данным МЭБа, на территории Украины зарегистрировано 73 вспышки заболевания, что составляет существенную угрозу заноса вируса на территорию Белгородской области», – говорится в сообщении.

В Белгородской области находится самое крупное промышленное производство свинины в России.