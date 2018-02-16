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Бенин предложил Крыму кокосы в обмен на зерно

Прибывшая в Крым делегация из африканского государства Бенин встретилась с министром сельского хозяйства региона. На встрече обсуждалась возможность товарообмена. Бенин интересуют закупки российского зерна, сообщил мэр бенинского города Абомей-Калави Жорж Бада.

«Мы обсуждали вопрос, чтобы в ближайшее время агропромышленные товары, которые есть в Крыму, можно было бы импортировать к себе в страну, и думаем, как продавать свои агропромышленные товары в Крыму. Мы думаем, что в этом направлении будем активно работать», — сказал Бада журналистам (цитата «Интерфакса»).

Он пояснил, что Бенин может поставлять в Крым кокосы, кешью и ананасы, а импортировать зерно и муку.

Бенин — франкоязычное государство в Западной Африке с населением около 11 млн человек.

Экспорт зерновых из Крыма в 2017 г. превысил 650 000 т, что на 77% больше, чем в 2016 г. Основными государствами-импортерами являются страны Ближнего Востока, Юго-Восточной и Южной Азии.