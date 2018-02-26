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Azur Air отчиталась Росавиации об устранении недостатков

Авиаперевозчик Azur Air направил в Росавиацию отчет об устранении выявленных недостатков в поддержании летной годности. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов, передает ТАСС. Соколов отметил, что отчет был направлен еще перед праздниками. Росавиация его еще не проанализировала, добавил он.

Ранее Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Azur Air. Во время проверки авиаперевозчика были найдены несоответствия и недостатки, которые касаются поддержания летной годности воздушных судов и организации летной работы. Росавиация потребовала от перевозчика до 20 марта устранить недостатки, в ином случае ему грозило прекращение полетов.

Azur Air не видит затруднений с полным устранением недостатков, выявленных регулятором, говорил представитель авиакомпании. Однако Ростуризм уже призвал прекратить продажу путевок с перевозкой Azur Air после 19 марта. Оформление авиабилетов с датой вылета после 19 марта приостановлено, говорится на сайте Azur Air.

Azur Air – восьмая по пассажиропотоку российская авиакомпания и крупнейшая среди чартерных перевозчиков. В прошлом году Azur Air перевезла 3,7 млн пассажиров.

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