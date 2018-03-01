Суд отклонил жалобу Siemens на решение по иску о крымских турбинах

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Продюсер «Дождя» пожаловалась на Слуцкого в комиссию Госдумы по этике

Продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук написала письмо в комиссию Госдумы по этике с жалобой на депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Об этом она рассказала в видеообращении, опубликованном на сайте телеканала. Она утверждает, что была одной из трех журналисток, которые ранее рассказали «Дождю» о домогательствах Слуцкого. «Очень надеюсь, что вы понесете справедливое наказание», – сказала Жук.

По ее словам, впервые она столкнулась со Слуцким, когда пригласила его на эфир в 2014 г. Жук говорит, что в первый раз он вел себя прилично, но когда она пригласила его снова на телеканал, то он начал шутить и ответил, что придет, только если журналистка сходит с ним на ужин. На это она не реагировала, но Слуцкий на эфир все же пришел. Жук говорит, что в этот раз Слуцкий пытался ее поцеловать и потрогать, вел себя грубо и назойливо: «Мне было неприятно и страшно». Она попросила коллегу проводить депутата на эфир и больше с ним не контактировала.

«Удивительно, что находятся депутаты, которые пугают лишением аккредитации журналистов, просто рассказавших правду, вместо того чтобы провести честное расследование», – говорит Жук.

Скандал вокруг Слуцкого начал развиваться 22 февраля. Тогда парламентский корреспондент телеканала «Дождь» Елизавета Антонова во время интервью с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским рассказала о домогательствах Слуцкого к работающим в Госдуме журналисткам. Он сказал, что проверит информацию.

После этого эфира «Дождь» выпустил материал, в котором три журналистки анонимно рассказали о домогательствах со стороны Слуцкого. 27 февраля заместитель редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе стала первой, кто рассказал о случае с ним открыто.