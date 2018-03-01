Суд отклонил жалобу Siemens на решение по иску о крымских турбинах
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Москвы, вынесенное 14 декабря 2017 г. Тогда суд отказал немецкому холдингу Siemens в иске к структурам «Ростеха» - ОАО «ВО "Технопромэкспорт" и ООО "Технопромэкспорт". Siemens просил суд признать незаконным перемещение турбин в Крым, передает "Интерфакс".
Суд также отклонил жалобы сторон. Структуры "Ростеха" подали жалобу на отказ во встречном иске к немецкой компании.
В декабре 2017 г. суд отказал дочерней структуре Siemens в иске о признании недействительным договора на поставку четырех газовых турбин «Технопромэкспорту».
Немецкий холдинг считает, что структура «Ростеха» нарушила условия контракта. Проданные российской стороне турбины предназначались для строительства электростанции в Тамани, но в результате перепродажи их доставили в Крым, что нарушает санкции ЕС.