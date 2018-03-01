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Предправления «Нафтогаза» оштрафован таможней Украины на $311 млн

Энергетическая таможня государственной фискальной службы Украины оштрафовала председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева на 8,3 млрд грн ($311 млн), сообщил сам руководитель украинской газовой компании на своей странице в Facebook.

«А вот и поздравления с победой в Стокгольме, которое я сегодня получил от Государственной фискальной службы Украины: два персональных штрафа на сумму 7 млрд и 1,3 млрд грн», – написал Коболев.

Согласно документу предправления «Нафтогаза» должен заплатить 8,3 млрд грн не позднее 15 дней за нарушение таможенных правил. По словам Коболева, реальная причина штрафов заключается в отказе «Нафтогаза» «оформлять и оплачивать природный газ, который "Газпром" контрабандно поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей».

Предправления «Нафтогаза» отметил, что опубликовал полученные от таможни документы, чтобы «все понимали, с какими «патриотами» нам здесь приходится иметь дело».

Ранее Стокгольмский арбитраж установил незаконность выставления «Газпромом» счетов украинской компании за газовые поставки в неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

28 февраля арбитраж частично удовлетворил требования «Нафтогаза» в споре с «Газпромом» о контракте на транзит газа. Суд обязал «Газпром» заплатить украинской компании $4,6 млрд за недостаточный транзит в 2009–2017 гг. С учетом остатков выплат за газ «Газпром» по результатам двух арбитражных производств должен «Нафтогазу» $2,56 млрд.