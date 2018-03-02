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Порошенко считает невозможным односторонний разрыв контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» не может быть расторгнут в одностороннем порядке, заявил президент Украины Петр Порошенко. В случае, если контракт будет расторгнут со стороны «Газпрома», Украина обратится в арбитраж «за дополнительной компенсацией ущерба», добавил президент.

«Контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" не предусматривает права их расторжения в одностороннем порядке, и подобные заявления "Газпрома" могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства», — цитирует Порошенко ТАСС.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа.

Так Миллер отреагировал на решение Стокгольмского арбитража, который обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», — заявил он.