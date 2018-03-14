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Бизнес
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Россельхознадзор ввел усиленный контроль продукции трех белорусских предприятий

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Россельхознадзор решил ввести режим усиленного лабораторного контроля продукции с трех белорусских предприятий, говорится в сообщении федеральной службы. Это связано с тем, что в Россию из Белоруссии продолжает поступать животноводческая продукция с нарушением ветеринарно-санитарных требований, заявили в Россельхознадзоре.

Усиленному контролю будет подвергаться продукция ОАО «Здравушка-милк», ПУП «Мстиславльмолоко» и ОАО «Щучинский маслосырзавод». В сухом обезжиренном молоке, производимом на первых двух предприятиях, был выявлен тетрациклин. В сыре, произведенном на третьем предприятии, обнаружен натамицин.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставки некоторых видов молочной продукции из Белоруссии. Запрет коснется поставок наливных пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок, сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных молока и сливок, а также отдельных видов молочного сырья. Ограничения начнут действовать с 15 марта.

Бизнес
Новости

Adidas в 2017 году увеличил чистую прибыль на 7,9%

Ведомости
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Немецкий производитель спортивных товаров Adidas AG в 2017 г. получил 1,1 млрд евро чистой прибыли, что на 7,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Выручка компании выросла на 14,8% до 21,22 млрд евро.

При этом в четвертом квартале прошлого года Adidas получил чистый убыток в размере 41 млн евро. В пресс-релизе компании отмечается, что он связан с изменениями в налоговом законодательстве США – крупнейшего рынка для Adidas.

В 2018 г. компания планирует нарастить выручку на 10% без учета колебаний валютных курсов. Кроме того, руководство Adidas одобрило долгосрочную программу выкупа акций на сумму 3 млрд евро.

Акции компании в начале торгов в среду растут на 5,2%. С начала года ее капитализация выросла на 9% до 35,9 млрд евро.

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Недвижимость
Новости

Эксперты зафиксировали обвал цен на дачи в Подмосковье

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За год (с февраля 2017 г. по февраль 2018 г.) средняя стоимость дачи на вторичном рынке в Подмосковье упала на 39,5% и составляет 5,2 млн руб., подсчитали эксперты компании «Инком-недвижимость».

«Несмотря на то что мы видим снижение средней стоимости вторичных объектов, она по-прежнему не соответствует их качественным характеристикам. Если продавцы и меняют ценник, то, скорее, от ощущения безысходности. Куда более показательны здесь сроки экспозиции: за год они выросли примерно на два месяца, и теперь искать нового владельца для коттеджа, дачи или участка приходится в среднем по восемь месяцев», - говорит руководитель аналитического центра «Инком-недвижимость» Дмитрий Таганов.

«Отложенный спрос на готовые для проживания дома высок, – добавляет руководитель офиса «Сретенское» департамента загородной недвижимости «Инком-недвижимость» Антон Архипов. – Клиенты согласны платить за качественные объекты, куда можно сразу переехать жить, но проблема в том, что восемь из десяти лотов на загородной «вторичке» морально устарели и не соответствуют требованиям сегодняшних покупателей».

Невзирая на пессимистичные настроения, в феврале компания зафиксировала всплеск числа сделок с дачами на 23% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Бизнес
Новости

Основатель IKEA завещал половину состояния на развитие севера Швеции

Ведомости
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Основатель мебельной компании IKEA Ингвар Кампрад завещал направить половину своего состояния на развитие Норрланда - региона на севере Швеции, сообщает газета Dagens Nyheter.

Половину состояния Кампрада получат четверо его детей. Вторая часть будет направлена в семейный фонд поддержки образования и научных исследований – на развитие предприятий Норрланда. Точные суммы на данный момент не названы.

«Ингвар Кампрад всегда интересовался Норрландом и часто бывал там. Он хотел, чтобы молодые люди жили там и не хотели переезжать», - говорит руководитель фонда IKEA и бывший представитель семьи Кампрадов Пер Хеггенс.

Ингвар Кампрад скончался 28 января 2018 г. в возрасте 91 года. В 2015 г. Forbes оценивал его состояние в $3,5 млрд. Размер фонда семьи Кампрадов оценивается в 4,7 млрд крон.

Как предприниматели покидают основанные ими компании

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Политика
Новости

СМИ узнали о предоставлении охраны получившим убежище в Великобритании россиянам

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Великобритания предоставила охрану целому ряду граждан России, получивших убежище в этой стране, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванных собеседников. «После отравления в Солсбери под окном моего дома постоянно дежурит полицейская машина», – сказал изданию один из российских политэмигрантов.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии комы. В России Скрипаль был приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Британии. В 2010 г. его помиловали и выслали из страны по программе обмена шпионами.

А в понедельник, 12 марта, в своем доме в Лондоне был найден мертвым бывший замгендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков, заочно осужденный в России за мошенничество. Насильственный характер смерти полиция пока не подтверждает.

Правоохранительные органы Великобритании не связывают смерть Глушкова с отравлением Скрипаля и его дочери. Однако расследование обоих инцидентов ведет антитеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

Ранее бывший совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин, уехавший из Москвы в Лондон в 2009 г., рассказал газете The New York Times, что вскоре после переезда заметил слежку. По его словам, два или три человека часами стояли в 100 м от его дома и лузгали семечки. «Штирлиц прибыл», – комментировал это Чичваркин.

Список противников советской и российской власти, убитых за границей

Технологии
Новости

Google запретит рекламу криптовалют

Ведомости
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Google с июня 2018 г. вводит запрет на рекламу криптовалют, говорится в сообщении компании.

Ограничение коснется рекламы непосредственно криптовалюты и связанного контента - ICO, криптокошельков, обмена криптовалют, советов по торговле и бинарных опционов.

Реклама валютных фьючерсов и некоторых других финансовых товаров будет доступна после сертификации только в отдельных странах. Сертификация рекламы криптовалют не предусматривается.

В конце января рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов запретил Facebook. Компания заявила, что реклама этих финансовых инструментов часто вводит пользователей в заблуждение или ассоциируется с обманчивыми методами продвижения. В то же время основатель социальной сети Марк Цукерберг называл криптовалюты и соответствующие технологии шифрования важным трендом.

Кто разбогател на криптовалюте

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Финансы
Новости

ЦБ внесет 113 млрд рублей в имущество Агентства по страхованию вкладов

Ведомости
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Центробанк внесет около 113 млрд руб. в качестве имущественного взноса в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) взамен списанных субордов «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на годовой отчет АСВ.

В 2015-2016 гг. АСВ приобрело суборды в рамках госпрограммы докапитализации банков, оплатив их облигациями федерального займа. Бинбанк получил капитал на 17,8 млрд руб., «Открытие» – 65,2 млрд руб., Промсвязьбанк – 29,9 млрд руб.

После того как ЦБ отправил все три банка на санацию, суборды были списаны, а облигации федерального займа, которыми они были оплачены, планируется направить на докапитализацию Промсвязьбанка.

Финансы
Новости

Расходы на санацию банка «Пересвет» выросли на 33 млрд рублей

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Расходы на санацию банка «Пересвет» могут составить 99,8 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на годовой отчет Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Это гораздо больше, чем планировал Центробанк: в апреле прошлого года регулятор сообщил, что выделит на финансовое оздоровление «Пересвета» кредит в размере 66,7 млрд руб.

В отчетности банка «Пересвет» по МСФО отражены кредиты именно на такую сумму: займы в размере 47,6 млрд руб. на 15 лет под 0,51% годовых и в размере 19,1 млрд руб. на 6 лет под 4,01% годовых, отмечает агентство.

При этом в отчете АСВ указано, что план по финансовому оздоровлению «Пересвета» предусматривает оказание агентством финансовой помощи банку на общую сумму 99,8 млрд руб. Почему эта сумма на 33,1 млрд руб. больше цифры, озвученной в апреле Центробанком, АСВ не поясняет, пишет «Интерфакс». Представитель АСВ не ответил на запрос об увеличении суммы, пишет Reuters. Представитель Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), который санирует «Пересвет», отказался от комментариев. Представитель «Роснефти», которая контролирует ВБРР, не ответил на запрос.

ВБРР санировал «Пересвет» в апреле 2017 г. с помощью механизма bail-in. В отчетности за 2017 г. он сообщил, что привлек у АСВ кредиты номинальной стоимостью 93,1 млрд руб.

Политика
Новости

Рогозин сравнил создание космических войск США с открытием ящика Пандоры

Ведомости
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Если заявление американского президента Дональда Трампа о создании космических войск означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры, считает вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Об этом он написал в Facebook.

Так Рогозин отреагировал на слова Трампа, который ранее заявил, что у США может появиться новый вид войск – космические войска. «Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как на земле, в воздухе и в воде», – приводит слова Трампа телеканал Fox News.

По словам президента США, ранее он не воспринимал эту идею всерьез, но сейчас считает ее отличной.

В действующей системе вооруженных сил США космическое командование входит в ВВС и подчиняется стратегическому командованию. В его задачи входит поддержка военных операций. Космическое командование было сформировано в 1982 г., его штаб-квартира находится в штате Колорадо.

Как 60 лет назад запускали первый спутник Земли

Политика
Новости

СМИ анонсировали новые отставки в администрации Трампа

Ведомости
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В скором времени своих постов могут лишиться помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер и руководитель аппарата Белого дома Джон Келли, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

При этом отставка Макмастера более вероятна, чем уход Келли, которого Трамп публично похвалил во вторник, отмечает CNN. На место Макмастера рассматриваются бывший посол США при ООН времен президента Джорджа Буша Джон Болтон, гендиректор Oracle Сафра Кац, директор агентства нацбезопасности адмирал Майк Роджерс и вице-президент Ford Motors, бывший старший сотрудник администрации Буша Стивен Бигун.

Собеседники телеканала не исключают и возможности других кадровых перестановок в Белом доме. По словам высокопоставленного собеседника в администрации Трампа, новые отставки могут состояться на следующей неделе. По данным других источников, Трамп может принять кадровые решения в течение следующих двух месяцев.

Трамп 12 марта объявил об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона. Его заменит директор ЦРУ Майк Помпео. Американский президент заявил журналистам, что близок к завершению формирования своей обновленной администрации.

Первый год Дональда Трампа в графиках и цифрах

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Финансы
Новости

ЦСР предложил отменить валютный контроль

Ведомости
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Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предложил полностью отказаться от валютного регулирования. Такие предложения содержатся в докладе о реформе валютного контроля, сообщает РБК со ссылкой на документ. Доклад написан экономистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Александрой Коваль, Антониной Левашенко, Сергеем Синельниковым-Мурылевым и Павлом Труниным, уточняет «Коммерсантъ».

Реформу авторы предлагают провести в два этапа. Первый может быть реализован к концу 2018 г. Он предполагает отмену требований по репатриации и создание открытого режима использования иностранных счетов. За этим должна последовать отмена запрета на валютные операции между резидентами и введение запрета на использование иностранной валюты как платежного средства в России.

Второй этап реформы валютного контроля рассчитан на 2019-2020 гг. За это время предполагается отменить требование об отчетности по счетам, открытым в странах, с которыми у России заключен договор об обмене налоговой информацией по стандартам ОЭСР.

Для контроля отмывания денег ЦСР предлагает привести в соответствие требованиям FATF приказ Росфинмониторинга от 2009 г. «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок». В нем могут быть прописаны признаки сделок с повышенным риском отмывания денег.

О важности либерализации валютного контроля ранее говорил и министр экономического развития Максим Орешкин. Центробанк предлагал искать баланс между полной отменой валютного контроля и жестким контролем.

Стиль жизни
Новости

Умер физик-теоретик Стивен Хокинг

Ведомости
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Известный британский ученый, физик-теоретик Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни, сообщает Sky News со ссылкой на заявление его семьи. «Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить долгие годы», - говорится в сообщении.

Хокинг был одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением черных дыр. Когда Хокингу был 21 год, у него обнаружили тяжелое неврологическое заболевание - боковой амиотрофический склероз. Врачи прогнозировали ему несколько лет жизни, но он прожил значительно дольше. Большую часть жизни Хокинг был почти полностью парализован и общался с людьми с помощью синтезатора речи. Несмотря на это, ему удалось стать одним из самых известных ученых в мире.

В 2015 г. Хокинг вместе с российским бизнесменом Юрием Мильнером запустили проект поиска внеземных цивилизаций. Мильнер, который называл физика «идеологическим лидером проекта», объявил, что инвестирует в исследования $100 млн. В 2016 г. Мильнер и Хокинг объявили о запуске программы Breakthrough Starshot. Ее цель - запустить крошечные космические аппараты к звезде альфа Центавра, центру ближайшей к Земле звездной системы. Мильнер заявил, что потратит на этот проект еще $100 млн.

Возможность колонизировать другие планеты может спасти человечество от глобальных катастроф, связанных с дальнейшим развитием науки и технологий, считал Хокинг. В числе возможных рисков он называл ядерную войну, глобальное потепление и распространение генетически модифицированных вирусов. Ученый также предупреждал об опасности искусственного интеллекта, который может перехитрить человечество.

Как наноробот отправится в космос при помощи лазерных лучей

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