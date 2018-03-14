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Россельхознадзор ввел усиленный контроль продукции трех белорусских предприятий

Россельхознадзор решил ввести режим усиленного лабораторного контроля продукции с трех белорусских предприятий, говорится в сообщении федеральной службы. Это связано с тем, что в Россию из Белоруссии продолжает поступать животноводческая продукция с нарушением ветеринарно-санитарных требований, заявили в Россельхознадзоре.

Усиленному контролю будет подвергаться продукция ОАО «Здравушка-милк», ПУП «Мстиславльмолоко» и ОАО «Щучинский маслосырзавод». В сухом обезжиренном молоке, производимом на первых двух предприятиях, был выявлен тетрациклин. В сыре, произведенном на третьем предприятии, обнаружен натамицин.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставки некоторых видов молочной продукции из Белоруссии. Запрет коснется поставок наливных пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок, сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных молока и сливок, а также отдельных видов молочного сырья. Ограничения начнут действовать с 15 марта.