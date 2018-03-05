Россельхознадзор перенес введение запрета на поставки молока и сливок из Белоруссии
Россельхознадзор перенес срок введения запрета на поставки наливного молока и сливок производства Белоруссии. Об этом говорится в сообщении службы.
«Временные ограничения на поставки на территорию России с территории Белоруссии вводятся с 15 марта 2018 г.», – говорится в сообщении.
Запрет коснется поставок наливных пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок, сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных молока и сливок, а также отдельных видов молочного сырья.
Партии товара, доставленные на временные контрольные ветеринарные пункты российско-белорусской границы после 15 марта, будут возвращены в Белоруссию.
Ранее Россельхознадзор уже несколько раз переносил сроки введения запрета. Российская сторона собиралась ввести ограничения с 26 февраля, после срок был перенесен на 6 марта.