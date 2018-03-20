Суд прекратил производство по иску «Системы» к «Роснефти» на 330 млрд рублей

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Московская семья может накопить на квартиру в новостройке почти за 10 лет

Московской семье из двух работающих человек без детей понадобится минимум 9,6 года, чтобы при минимальных расходах накопить на стандартную «двушку» площадью 58,2 кв. м в новостройке в старых границах столицы, подсчитали эксперты компании «Метриум».

В своих расчетах эксперты компании соотнесли чистый доход двух работающих членов семьи с бюджетом покупки такого объекта. Для подсчета использовались официальные показатели Мосгорстата среднедушевого ежемесячного денежного дохода в Москве, а также прожиточный минимум трудоспособного жителя столицы.

По подсчетам «Метриум», в 2017 г. среднегодовой доход московской семьи составил 905 000 руб. (около 56 000 руб. в месяц на одного человека) за вычетом прожиточного минимума (около 18 000 руб. в месяц на члена семьи).

При этом в конце 2017 г. средняя стоимость стандартной двухкомнатной квартиры комфорт-класса (площадь 58,2 кв. м), подходящей для проживания семьи, в пределах старой Москвы составила 8,77 млн руб. Разделив стоимость квартиры на годовой доход, эксперты выяснили, что москвичам со средним заработком понадобилось бы 9 лет и 6 месяцев, чтобы накопить на обычную квартиру в новостройке. При этом весь этот срок семье необходимо вести режим строгой экономии и не включать в свои траты расходы на путешествия, развлечения и даже детей.

Любопытно, что по сравнению с концом 2016 г. доступность жилья снизилась. Год назад среднегодовой доход был почти таким же (906 000 руб.), но стоимость средней квартиры – ниже (8,36 млн руб.). Тогда московская семья могла накопить на жилье деньги за 9 лет и 2 месяца.

«Прежде всего это связано с увеличением на 5% средней стоимости квартиры в новостройках, а также с ростом минимальных расходов домохозяйства на 6%», – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE.

Тем не менее по сравнению с докризисным периодом квартира в столичной новостройке стала все же более доступной. Так, в IV квартале 2014 г. семье со средними доходами (840 000 руб. в год) понадобилось бы копить на квартиру в новостройке за 9 млн руб. около 10 лет и 7 месяцев. «Снижение стоимости предложения в период кризиса оказалось более глубоким, чем сокращение реальных доходов потенциальных покупателей. Таким образом, прошедший период экономической нестабильности помог сэкономить на накоплениях целый год и один месяц», – резюмирует Литинецкая.