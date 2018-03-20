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Украина взыскала с «Газпрома» около $3,8 млн

Все средства «Газпрома», которые находились на территории Украины, поступили в бюджет страны. С таким заявлением выступил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает «Укринформ».

«Мы уже изъяли часть средства — все, что было у "Газпрома" на территории Украины, было описано, арестовано и изъято в госбюджет. Это более 100 млн гривен», — сказал Петренко. По его мнению, это около $3,8 млн по нынешнему курсу.

По его словам, минюст Украины также пытается взыскать с «Газпрома» еще $6 млрд штрафа в соответствии с решением украинского суда. У Киева есть «хорошие перспективы и наработки по выполнению этих решений не только на Украине, но и в других странах, с которыми есть соответствующие соглашения», добавил Петренко.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил начать опись и арест принадлежащих на Украине «Газпрому» активов по делу о «злоупотреблении монопольным положением на рынке». Речь идет об имуществе компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины». Также арестованы ценные бумаги института «ЮжНИИГипрогаз» и «Газтранзита».