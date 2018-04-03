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Минпромторг объявил дату запуска tax free в Москве, Петербурге и Сочи

Система возврата НДС на покупки для покидающих Россию иностранных граждан будет запущена в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи с 10 апреля, в других городах проведения Чемпионата мира по футболу tax free заработает ближе к началу первенства, сообщил на пресс-конференции замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«С 10 апреля система tax free будет запущена в Москве, Петербурге и Сочи, чуть ближе к Чемпионату мира по футболу – остальные города», – рассказал Евтухов (цитаты по «Интерфаксу»). Чемпионат стартует с 14 июня, футбольные матчи пройдут в 11 российских городах.

В Минпромторге рассчитывают, что система tax free будет введена на территории всей страны к концу 2018 г. «Думаю, что в конце года будет принято решение, чтобы мы перешли от пилота к работе по всей России», – сказал Евтухов.

Вернуть НДС с покупок смогут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Система распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 000 руб. с учетом налога.

Для возврата денег иностранцы должны будут предоставить паспорт, чек о покупке товара и сам товар. Перед вылетом таможенники поставят соответствующую отметку. В аэропортах будет установлена навигация для информирования туристов о возможности возврата НДС. Всего к tax free подключатся более 100 торговых точек.

Деньги можно будет получить наличными сразу или в течение года на расчетный счет или банковскую карту, отметила гендиректор компании-оператора системы tax free «Global Blue Россия» Наталья Яшкина.

Иностранцы смогут вернуть до 18% (стандартная ставка НДС) на различные товары, в том числе одежду, технику и ювелирные изделия, или 10% на другие товары, включая продукты питания, лекарства и книги. Tax free не будет распространяться на подакцизные товары.

В феврале первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил о предложении правительства запустить систему tax free по всей стране с 1 октября – в случае удачной реализации пилотного эксперимента.