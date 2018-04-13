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Дворкович оценил риски для «Северного потока – 2» от новых санкций США

Новые санкции США «формально» не повлияют на строительство газопровода «Северный поток - 2», сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах Красноярского экономического форума.

«Вопрос к ЕС, скорее, к этим странам. Если они считают проект выгодным, а судя по тому, что дали разрешение, – считают выгодным, то им просто не нужно присоединяться к соответствующим санкциям, и все, продолжать вести бизнес», – сказал Дворкович (цитаты по «Интерфаксу»).

«Но это их решение. Мы рассчитываем, что проект будет реализован. Он действительно взаимовыгодный. Он нужен им не меньше, чем нам», – подчеркнул вице-премьер.

«Северный поток - 2» планируется ввести в эксплуатацию в 2019 г. Газопровод является второй веткой «Северного потока», идущего по дну Балтийского моря из России в Германию. Длина нового газопровода составит 1230 км, пропускная способность – 55 млрд кубометров в год. Газопровод пройдет по территории Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Компании-оператору проекта Nord Stream 2 осталось получить разрешение на строительство у последних двух стран.

Минфин США 6 апреля ввел санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников и 15 связанных с ними компаний. В том числе в черный список попали предправления «Газпрома» Алексей Миллер и гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, однако сами компании избежали санкций – ограничительные меры коснулись только «дочки» российского газового монополиста «Газпром бурение». Новые санкции предусматривают запрет на деловые отношения с попавшими под них компаниями, за нарушение которого контрагентам грозят вторичные санкции.