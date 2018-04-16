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МЧС нашло нарушения у половины проверенных после пожара в «Зимней вишне» зданий

МЧС обнаружило нарушения пожарной безопасности у половины зданий, проверенных после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщил на селекторном совещании директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев, передает «РИА Новости».

Специалисты проинспектировали 38 000 объектов, в том числе 11 500 торгово-развлекательных центров. По итогам проверки было выявлено 140 000 нарушений.

В частности, в зданиях неправильно функционировали автоматические системы противопожарной сигнализации и оповещения, были недочеты в противодымной защите, системы автоматического пожаротушения находились в неисправном состоянии, эвакуационные пути и выходы не соответствовали нормам, а при строительстве использовались легковоспламеняющиеся материалы. Более 400 российских торговых центров были переоборудованы из складов и производственных зданий и не имеют разрешения на ввод в эксплуатацию.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. После трагедии МЧС начало тотальную проверку торговых центров по всей стране.

По данным министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова, после объявления проверок в регионах многие торгово-развлекательные комплексы и другие объекты с массовым пребыванием людей просто закрылись. Он поручил внести такие объекты в черный список и продлить для них сроки проверок.

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